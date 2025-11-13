پخش زنده
مراسم معنوی نماز باران عصر جمعه بیست و سوم آبانماه در دو نقطه تهران، صحن مطهر آستان مقدس امامزاده صالح(ع) و بوستان بنفشه مشیریه، با حضور مردم مؤمن برای طلب رحمت الهی و نزول باران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم معنوی طلب باران به امامت آیتالله سید جمال الدین دینپرور، عصر جمعه بیست و سوم آبانماه ساعت ۱۵ در صحن مطهر آستان مقدس امامزاده صالح علیهالسلام برگزار خواهد شد.
در این مراسم، نمازگزاران با قرائت دعاهای ویژه استسقاء از خداوند مهربان خواهان فروریختن رحمت آسمانی و گشایش بر زمین های تشنه خواهند شد.