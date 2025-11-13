فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: ایران در توسعه، تولید و افزایش قدرت دفاعی به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده است و دشمن نمی‌تواند ما را متوقف کند.

سردار حسن‌زاده در گفت‌و‌گو به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اینکه ایران امروز یکی از قدرت‌های پهپادی - موشکی دنیاست و این قدرت برگرفته از قدرت الهی برای مقابله با استکبار است، گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه با قدرت بازدارنده پهپادی - موشکی نیروی هوافضای سپاه دشمن را به زانو درآوردیم و سرجایش نشاندیم.

به گفته فرمانده سپاه تهران بزرگ، نیروهای مسلح امروز به مراتب قوی‌تر و باتجربه‌تر از ۲۳ خرداد هستند.

سردار حسن‌زاده با تاکید براینکه ایران در توسعه، تولید و افزایش قدرت دفاعی به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده و دشمن نمی‌تواند آن را متوقف کند، هم گفت: تولید قدرت دفاعی در هر شرایطی ادامه خواهد داشت.