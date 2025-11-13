پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت : بر اساس پیش بینی نقشه های هواشناسی آسمان گیلان تا اواسط هفته آینده صاف تا نیمه ابری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در پی تداوم پایداری هوای گیلان، آسمان استان تا اواسط هفته آینده، صاف تا نیمه ابری همراه با مه آلودگی هوا و وزش باد و افزایش باد در مناطق کوهستانی همراه است.
محمد دادرس افزود:در این مدت با شکل گیری ناپایداری موقتی رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته منجیل با ۲۴ درجه سلسیوس و خنکترین منطقه استان دیلمان با دمای ۷ درجه سلسیوس ثبت شد، افزود : دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۵ درصد است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت : در ۲ روز آینده دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، برای فعالیتهای دریانوردی و صید، مناسب است.