سفارت سوریه در لندن سه روز پس از ملاقات جولانی با ترامپ در واشنگتن و حضور وزیر خارجه حکومت موقت سوریه در پایتخت انگلیس بازگشایی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس، سفارت سوریه در این کشور از ۱۲ سال پیش تاکنون تعطیل بود.
انگلیس نیز همچون آمریکا ابو محمد الجولانی را که پس از به دست گرفتن قدرت در سوریه گفته احمد الشرع خطابش کنند، از فهرست گروههای تروریستی خارج کرد.
جولانی عضو شبکه القاعده بود و امریکا برای سر او جایزه تعیین و انگلیس نیز از این اقدام حمایت کرده بود، اما انگلیس از سال گذشته جولانی را از فهرست گروههای تروریستی خارج کرد و تابستان امسال نیز دیوید لامی وزیر خارجه وقت انگلیس به سوریه سفر کرد تا راههای برقراری و تقویت روابط با سوریه را هموار کند و از تیرماه امسال نیز انگلیس روابط سیاسی خود را با جریان حاکم بر سوریه برقرار کرد.
مراسم برافراشتن پرچم سوریه بر فراز ساختمان سفارت این کشور در لندن با حضور اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه دولت احمد شرع و شماری از سوریهای مقیم انگلیس و حامی جولانی برگزار شد.
هر چند منابع دولتی انگلیس بازگشایی سفارت سوریه را تایید کردند، اما درباره اینکه آیا خدمات کنسولی نیز از این پس عرضه خواهد شد، فعلا پاسخی داده نشده است.