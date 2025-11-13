به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در جریان سفر وزیر جهاد کشاورزی به آذربایجان‌شرقی مرحله اول مرغداری گوشتی محمد زمانی در شهرستان اهر به بهره برداری رسید.

این طرح با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه و سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری کامل رسیده است که سالانه ۵۰۰ تن گوشت سفید تولید خواهد کرد.

این طرح در زمینی به مساحت ۱۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع و با سطح زیرساخت مفید ۲۶۷۰ مترمربع، ظرفیت پرورش ۴۰ هزار قطعه مرغ گوشتی در هر دوره را دارد.

کل سرمایه‌گذاری مرحله اول این پروژه ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که شامل ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شخصی است.

با بهره برداری این واحد، برای ۱۵ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی پایدار ایجاد شده است.

گفتنی است با اتمام مرحله دوم این واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت ۵۰ هزار قطعه و پیشرفت ۸۰ درصدی، میزان تولید سالانه این واحد به ۱۲۰۰ تن بالغ خواهد شد.