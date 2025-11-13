دکتر زهرا جهانگیری فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان امروز به بیمارانش ویزیت رایگان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دکتر زهرا جهانگیری امروز ۸۳ بیمار مبتلا به دیابت را به صورت رایگان درمان کرد.

اوهمچنین همه بیمارانش را دور هم جمع کرد و با برگزاری کارگاه آموزشی در مطبش نکات آموزشی در باره نحوه درمان و تزریق انسولین در خانه را به انها ارائه کرد.

این فوق تخصص از افزایش ابتلا به دیابت بین کودکان و نوجوانان بخاطر سبک ناسالم زندگی و تغذیه نامناسب و و دیابت پنهان نگران کننده خواند و خواستار غربالگری عمومی دیابت در استان شد .

مدیر گروه بیماریهای مرکز بهداشت استان ۳۸ هزار نفربیمار مبتلا به دیابت در استان شناسائی و تحت مراقبت هستند.

محمد طاهر پاراد با اشاره به اینکه ۸ درصد مردم به ویژه میانسالان استان دچار دیابت نوع دوم هستند گفت: این آمار گرچه از شاخص کشوری پائین تر است اما با توجه به وجود دیابت پنهان نباید از خطر شیوع آن غافل بود.