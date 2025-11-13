وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تغییرات در رویه تجارت محصولات کشاورزی، به ویژه در بحث واردات کالا‌های اساسی، گفت: اصلاحاتی در حال انجام است که در آن، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهاده‌ها در اولویت قرار خواهند گرفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری در بیست و نهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی که با حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و مجمع کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور در تبریز برگزار شد، با قدردانی از برگزار کنندگان این رویداد ارزشمند، گفت: دکتر پزشکیان ارتباط با بخش خصوصی را با جدیت دنبال می‌کنند و معتقدند فعالان اقتصادی بهترین مشاوران دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هستند.

وی افزود: دولت چهاردهم، تعامل و مشورت را از مرحله گفت‌و‌گو به مرحله عمل می‌برد و در سال دوم فعالیت خود، شاهد اصلاحات اساسی در موانع و مشکلات صادرات خواهیم بود.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر هماهنگی بین سه قوه، ابراز امیدواری کرد این تعامل به هم‌افزایی ملی در جهت حل مشکلات کشور منجر شود.

وی از فعالان اقتصادی که با وجود چالش‌های موجود، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورده‌اند، قدردانی کرد و گفت: آمار صادرات نشان می‌دهد که با وجود کاهش در ماه‌های اخیر، به زودی از سال گذشته پیشی خواهیم گرفت.

نوری همچنین از زحمات بخش خصوصی در دوران جنگ قدردانی کرد و افزود: تخفیف‌ها و تلاش‌های شما در دسترس قرار دادن کالا‌ها برای مردم، در تاریخ ثبت شده است. بخش خصوصی ثابت کرد که پای ایران و ایرانی است.

صادرات محل اتصال تکنولوژیکی با دنیا است

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی نیز گفت: علاوه بر مزایای اقتصادی، صادرات را به عنوان محل اتصال تکنولوژیکی با دنیا می‌دانیم، این امر به ما کمک می‌کند تا با تکنولوژی‌های روز دنیا همگام شویم و تولیدات باکیفیت و مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی داشته باشیم.

وی با اشاره به بهبود تراز تجاری کشاورزی کشور در سال گذشته، افزود: تراز تجاری کشاورزی با رشد ۳ میلیارد دلاری از منفی ۱۱ به منفی ۸ میلیارد دلار رسید و صادرات این بخش ۳۲ درصد افزایش یافت. امسال نیز بخش کشاورزی پیشتاز صادرات است و رکورد سال گذشته را پشت سر خواهد گذاشت.

به گفته وزیرجهاد کشاورزی، واردات ۱۶ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی معادل ۳۲ میلیارد مترمکعب آب مجازی به کشور وارد می‌کند، درحالی‌که صادرات ۸ میلیارد دلاری، تنها ۱۱ میلیارد مترمکعب آب از کشور خارج می‌سازد؛ بنابراین صادرات کشاورزی از منظر صرفه‌جویی در منابع آب نیز برای کشور سودآور است.

وی به دستور اکید رئیس‌جمهور مبنی بر خودداری از مقررات خلق‌الساعه در حوزه تجارت و صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: اجرای قانون برای صادارت را به طور دقیق به مراجع ذی‌صلاح و اتاق بازرگانی را اعلام کرده‌ایم و از آن تخطی نخواهیم کرد. در جنگ ۱۲ روزه نیز صادرات ادامه داشت تا اعتبار و برنامه‌ریزی بازرگانان در حیطه بین‌المللی دچار خدشه نشود.

نوری بر ضرورت اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: دولت چهاردهم با شجاعت و قدرت، این اصلاحات را انجام خواهد داد. تمام برنامه‌ریزی‌ها، بررسی‌های کارشناسی و مشورت‌ها با مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است تا تصمیمات اساسی برای اقتصاد کشور گرفته شود.

وی تصریح کرد: این دولت نشان داده که در چنین اقداماتی می‌تواند بدون موشکافی گذشته و سرزنش مقصران، با وفاق و نگاه به آینده، مسیر درست را پیدا کند. همه ما در شرایط فعلی سهیم بودیم و باید به دنبال این باشیم که مسیر درست کجاست.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات موجود در نظامات ارضی و توزیع یارانه‌ها، گفت: نحوه توزیع یارانه‌ها باید اصلاح شود. سخت‌ترین شرایط را در این زمینه انتخاب کرده‌ایم و حتماً باید این موضوع را درست کنیم.

وی در خصوص صادرات مجدد نیز گفت: این موضوع به طور جدی در جلسات اقتصادی در حال بررسی است و به زودی مسئله آن حل و فصل خواهد شد تا ظرفیت‌های خالی کشور فعال شوند. بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت آردسازی‌ها، بالای ۵۰ درصد از ظرفیت روغن‌کشی‌ها و کارخانه‌های خوراکی کشور خالی است. چرا باید این ظرفیت‌ها معطل بمانند و از آنها برای ارزش افزوده، تولید ثروت و اشتغال استفاده نشود؟

نوری افزود: به زودی مسئله صادرات مجدد حل خواهد شد. با این کار، ظرفیت‌های کشور فعال می‌شوند. البته با اصلاح نحوه توزیع یارانه‌ها، برخی واحد‌ها ممکن است دچار تغییراتی شوند، اما خوشبختانه همه بر این باورند که این اصلاحات ضروری است.

موقعیت ایران در کرویدور‌های حمل و نقل بین‌المللی استراتژیک است

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی به ویژه با کشور‌های همسایه، به موقعیت استراتژیک ایران در کریدور‌های حمل و نقل بین‌المللی اشاره کرد و گفت: کشور ما دارای مزیت‌های منحصر به فردی است و موقعیت‌های ویژه‌ای در این زمینه وجود دارد و دولت به طور جدی این موضوع را دنبال می‌کند.

وی افزود: دسترسی به آب‌های آزاد از جنوب و دریاچه بزرگ جهان با جمعیت چند صد میلیونی، موهبت‌های بزرگی هستند که می‌توانند در توسعه تجارت و اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا کنند.

نوری با بیان اینکه برنامه‌ریزی دولت برای آینده، تبدیل ایران به تامین‌کننده غذای منطقه است، گفت: بسیاری از کشور‌های همسایه واردکننده بخش قابل توجهی از امنیت غذایی خود هستند و ما می‌توانیم با استفاده از این فرصت، هم روابط خود را با این کشور‌ها توسعه دهیم و هم امنیت غذایی خودمان را تضمین کنیم.

وی تصریح کرد: قرارداد‌های خوبی با تعدادی از کشور‌های همسایه منعقد شده است که ضمن برقراری تجارت، در تکمیل کریدور‌های حمل و نقل نیز سرمایه‌گذاری کنند و به زودی شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تلاش برای استفاده از پول‌های ملی در معاملات با کشور‌های همسایه، گفت: پیمان‌ها و قرارداد‌های جدیدی در این زمینه در حال انعقاد است که ان‌شاءالله به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری در اولین دیدار با دولت، افزود: رهبر انقلاب نکاتی مهمی را در حوزه توسعه عدالت‌محور و حمایت از تولیدکنندگان مطرح فرمودند و دولت مصمم است این منویات را عملیاتی کند.

نوری در خصوص تغییرات در رویه تجارت محصولات کشاورزی، به ویژه در بحث واردات کالا‌های اساسی، گفت: اصلاحاتی در حال انجام است که در آن، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهاده‌ها در اولویت قرار خواهند گرفت. به این ترتیب، اگر تولیدکنندگان بخواهند مواد اولیه خود را وارد کنند، اختیارات لازم به آنها داده خواهد شد. این موضوع دیروز در دولت به تصویب رسید.