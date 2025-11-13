سایه سنگین جادههای خاکی بر سر روستاهای الموت غربی
وضعیت نامناسب جاده های روستایی در مسیر الولک تا روستای جیردوزان الموت غربی نه تنها تردد روزانه را پرخطر ساخته، بلکه موتور محرکه اقتصاد و پتانسیل گردشگری منطقه را هم تضعیف کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این مسیرهای کوهستانی که به دلیل نبود آسفالت، در هر بارندگی شدید دچار تخریب میشوند، دسترسی را تقریباً غیرممکن میکنند.
ظرفیتهای بالای گردشگری این منطقه، از جمله طبیعت بکر و بومگردیها، نیز به دلیل ضعف زیرساختها متضرر شدهاند. ساکنین معتقدند گردشگران پس از تجربه تردد در این جادهها، تمایلی به بازگشت ندارند و این امر، جوانان منطقه را نیز به مهاجرت تشویق میکند.
دهیاران روستاهای طهمورثآباد، توته، چال، کلهکوک، گشنهرود و جیردوزان تأکید کردهاند که بیش از ۱۵۰ مکاتبه برای آسفالتریزی این مسیرها صورت گرفته است. علیرغم اجرای عملیات زیرسازی مانند لولهگذاری و غلطککشی در سالهای گذشته، عدم اجرای آسفالت نهایی باعث تخریب مجدد زیرسازیها شده است.