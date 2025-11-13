به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این مسیر‌های کوهستانی که به دلیل نبود آسفالت، در هر بارندگی شدید دچار تخریب می‌شوند، دسترسی را تقریباً غیرممکن می‌کنند.

ظرفیت‌های بالای گردشگری این منطقه، از جمله طبیعت بکر و بوم‌گردی‌ها، نیز به دلیل ضعف زیرساخت‌ها متضرر شده‌اند. ساکنین معتقدند گردشگران پس از تجربه تردد در این جاده‌ها، تمایلی به بازگشت ندارند و این امر، جوانان منطقه را نیز به مهاجرت تشویق می‌کند.

دهیاران روستا‌های طهمورث‌آباد، توته، چال، کله‌کوک، گشنه‌رود و جیردوزان تأکید کرده‌اند که بیش از ۱۵۰ مکاتبه برای آسفالت‌ریزی این مسیر‌ها صورت گرفته است. علی‌رغم اجرای عملیات زیرسازی مانند لوله‌گذاری و غلطک‌کشی در سال‌های گذشته، عدم اجرای آسفالت نهایی باعث تخریب مجدد زیرسازی‌ها شده است.