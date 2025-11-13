مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر و تا کنون بیش از ۴۷۰ هزار نفر از اتباع غیر مجاز استان تهران از کشور خارج شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گلی کانی با اشاره به اینکه طرح ضربتی جمع آوری اتباع غیر مجاز در شهرستان قدس نیز در حال انجام است، تاکید کرد: ۷۰ درصد از اتباع خارجی غیر مجاز استان تهران که تا کنون از کشور خارج شده‌اند به صورت خود معرف بوده‌اند.

وی افزود: طرح جمع آوری و تحویل اتباع غیر مجاز در استان تهران با همکاری فراجا بصورت ۲۴ ساعته صورت می‌گیرد و تا پاکسازی کامل اتباع غیر مجاز این طرح ادامه خواهد داشت.