وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه واحد‌های فرآوری خوراک دام و طیور از مهمترین زیرساخت‌های تحقق امنیت غذایی است و وزارت جهاد کشاورزی حمایت از چنین طرح‌هایی را در اولویت قرار داده تا مناطقی مانند اهر به قطب تولید نهاده‌های دامی شمال‌غرب کشور تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،غلامرضا نوری قزلجه در جریان سفر خود به شهرستان اهر و بازدید از پروژه تولید خوراک آماده دام، طیور و آبزیان در روستای تازه‌کند قشلاق اهر با تاکید بر اهمیت تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی گفت: توسعه واحد‌های فرآوری خوراک دام و طیور از مهمترین زیرساخت‌های تحقق امنیت غذایی و کاهش هزینه تولید است. وزارت جهاد کشاورزی حمایت از چنین طرح‌هایی را در اولویت قرار داده تا مناطق مستعدی مانند اهر به قطب تولید نهاده‌های دامی شمال‌غرب کشور تبدیل شوند.

این طرح در زمینی به مساحت ۲۱ هزار و ۸۷۲ مترمربع با زیربنای مفید ۲۸۰۰ مترمربع در حال احداث است و با سرمایه‌گذاری شخصی به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال، ظرفیت تولید سالانه ۹۰ هزار تن خوراک دام و طیور را خواهد داشت.

با بهره‌برداری از این پروژه در سال ۱۴۰۴ برای ۲۲۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی فراهم می‌شود که از این میان ۲۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۲۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم در فرآیند تولید، توزیع و پشتیبانی اشتغال خواهند داشت.

این واحد تولیدی بخشی از زنجیره کامل تولید گوشت مرغ در منطقه است و علاوه بر تامین خوراک مورد نیاز واحد‌های مرغداری گوشتی و مرغ مادر در دست احداث توانایی ارائه خدمات به دامداران و مرغداران شهرستان اهر و مناطق همجوار را نیز دارد.