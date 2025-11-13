همزمان با ایام فاطمیه
ورود کاروان «شاهدان بصیر» با پیکر ۱۷ شهید دفاع مقدس به شیراز
«شاهدان بصیر» با پیکر ۱۷ شهید دفاع مقدس به شیراز همزمان با ایام فاطمیه وارد شیراز می شوند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با ایام فاطمیه، پیکرهای مطهر ۱۶ شهید گمنام و یک شهید بانام دوران دفاع مقدس در قالب کاروان «شاهدان بصیر» وارد شیراز میشوند تا مردم این دیار، بار دیگر با عطر شهادت و یاد ایثارگران تجدید میثاق کنند.
آیین استقبال از پیکرهای مطهر شهدای کاروان «شاهدان بصیر» ساعت ۸ در شیراز آغاز میشود و تا دوم آذر ادامه خواهد داشت. این مراسم معنوی همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار و شهر شیراز بهمدت چند روز میزبان مهمانان آسمانی خواهد بود.
براساس برنامهریزی انجامشده، ساعت ۸:۳۰ صبح روز سهشنبه، سوم آذر، آیین تشییع پیکر شهدا با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار میشود و در ادامه، دو تن از شهدای گمنام در شهرکهای زیباشهر و والفجر به خاک سپرده خواهند شد.