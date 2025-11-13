



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با ایام فاطمیه، پیکر‌های مطهر ۱۶ شهید گمنام و یک شهید بانام دوران دفاع مقدس در قالب کاروان «شاهدان بصیر» وارد شیراز می‌شوند تا مردم این دیار، بار دیگر با عطر شهادت و یاد ایثارگران تجدید میثاق کنند.

آیین استقبال از پیکر‌های مطهر شهدای کاروان «شاهدان بصیر» ساعت ۸ در شیراز آغاز می‌شود و تا دوم آذر ادامه خواهد داشت. این مراسم معنوی هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار و شهر شیراز به‌مدت چند روز میزبان مهمانان آسمانی خواهد بود.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ساعت ۸:۳۰ صبح روز سه‌شنبه، سوم آذر، آیین تشییع پیکر شهدا با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و در ادامه، دو تن از شهدای گمنام در شهرک‌های زیباشهر و والفجر به خاک سپرده خواهند شد.