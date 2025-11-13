پخش زنده
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه امروز در سفر به شهر مقدس قم با مراجع عظام تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلیددر دیدار رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به مسائل فرهنگی در جامعه، گفت: هر چه بیشتر در حوزه فرهنگی جامعه کار شود، با کاهش آمار ورودی پروندهها به عدلیه مواجه خواهیم بود.
وی همچنین به طرح مطالبی در رابطه با مسکن، ازدواج جوانان، نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن در زندگی مردم و همچنین هوش مصنوعی پرداخت.
این مرجع تقلید تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که برخی مشکلات به سادگی قابل حل هستند، اما رفع بخش دیگری از مشکلات، سخت و پیچیده است.
وی گلایه از اطاله دادرسیها در مراجع و مراکز قضایی، گفت: یکی از مسائلی که زمینهساز اطاله دادرسی میشود، مقوله کارشناسی پروندههای قضایی است که در این زمینه باید به قوه قضائیه کمک لازم صورت بگیرد؛ از سوی دیگر، برخی وکلا نیز با عملکرد منفی خود، سبب طولانیترشدن روند رسیدگی به پروندهها میشوند.
آیت الله سبحانی در دیدار رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه در حوزه واگذاریها به بخش خصوصی، اقدامات مثبت و مؤثری را انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه کسانیکه با این واگذاریها، منافعشان به خطر افتاده، با بیان مطالبی به دنبال سیاهنمایی و زیر سوال بردن این قبیل اقدامات هستند تاکید کرد: دستگاه قضایی کشور در این حوزه باید به گونهای عمل کند که بخش خصوصی دلسرد نشود.
این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت اصلاح مبنای فقهی و حقوقی مهریه در عقدنامهها تأکید کرد و گفت: رابطه میان زن و شوهر رابطهای مبتنی بر تکریم و احترام متقابل است و نباید به آن با نگاه معامله یا خرید و فروش نگریسته شود.
آیتالله سبحانی همچنین در این دیدار بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد.
آیت الله جوادی آملی در دیدار رئیس دستگاه قضاگفت: صراط مستقیم حتما انسان را به مقصد میرساند، اما باید دانست که این راه پر خطر است.
وی با تاکید بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همانند شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روز اخیر و هستهای که منبع خیر و برکت برای مردم بودند، در دوره کنونی نیز افراد و چهرههایی در جامعه حضور دارند که به واسطه حضور آنها برکات زیادی بر این کشور و مردم نازل میشود.
وی در ادامه، در خصوص بیتفاوت شدن جامعه نسبت به برخی مسائل و رویدادها و همچنین بروز برخی بداخلاقیها در جامعه، هشدار داد.