مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: اگر صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی سراغ احداث نیروگاه خورشیدی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف یا خرید برق مورد نیاز خود از تابلوی برق آزاد بروند، از برنامه‌های محدودیت بار معاف شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به جلسه مشترک با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گفت: پیشنهاد شده اگر صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی سراغ احداث نیروگاه خورشیدی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف یا خرید برق مورد نیاز خود از تابلوی برق آزاد بروند، از برنامه‌های محدودیت بار معاف شوند.

وی افزود: اگرچه همه شهرک‌های صنعتی هوشمند و رفتار مصرفی آن‌ها رویت پذیر شده اما هنوز کنترل‌پذیر نیستند و برای مدیریت از راه دور نیاز به زیرساخت‌های جدید داریم که در طرح پیشنهادی توانیر با مشارکت صنایع هزینه‌های لازم برای کنترل‌پذیری را تأمین می‌کند.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد که اجرای این برنامه علاوه بر افزایش تولید صنایع، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تک‌مشترک و رونق طرح‌های بهینه‌سازی مصرف را به‌دنبال دارد.