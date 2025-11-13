پخش زنده
از دل روستای وچکاب جودکی تا خط مقدم جبهه راهی بود که شهید، رضا رهپور به مقصد آسمان پیمود و جاودانه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهید رضا رهپور، متولد تیرماه ۱۳۴۰ از شهرستان آبدانان، با آغاز جنگ تحمیلی از پشت نیمکتهای مدرسه بلند شد و با عملی کردن درس ایثار و بذل جان به جبههرفت؛ تا برای همیشه، سرمشقی بنویسد که از قلم عشق مایه میگرفت.
او با شجاعت و دلاورمردی در عملیاتهای مختلف حضور پیدا کرد و سرانجام در ۲۹ فروردینماه ۱۳۶۷ در میدان نبرد، آسمانی شد.
مزار این شهید والا مقام در گلزار شهدای آبدانان قرار دارد؛ شهری که تاکنون ۲۲۰ شهید پرافتخار را در راه آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیم کرده و یاد هر کدام از آن ها، امروز به چراغی راهی برای تک، تک ما تبدیل شده است.