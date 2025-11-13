به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چهار چوب هفته چهارم و از گروه سوم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور تیم شهید املاکی لنگرود از ساعت ۱۶:۰۰ فردا در سالن ۲۲ بهمن این شهر به مصاف تیم مس کرمان خواهد رفت.

همزمان با این دیدار تیم کاسپین شهر بهشت دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها، از گروه دوم این مسابقات در سالن محسنی رضوانشهر به مصاف تیم تهران بیشه چمستان خواهد رفت.