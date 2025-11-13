پخش زنده
شهید محمود کاوه، فرماندهی شجاع که با وجود کسب موفقیتهای بسیار در عملیاتهای مختلف هیچگاه دچار غرور نشد و حالا میعادگاهش در مهاباد هر سال میزبان هزاران زائر دور و نزدیک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ شهید محمود کاوه سال ۱۳۴۰ در خانوادهای مذهبی در قائنات خراسان جنوبی دیده به جهان گشود و دهم شهریور سال ۶۵ در ۲۵ سالگی برای دفاع ازکیان اسلامی در منطقه حاجی عمران به شهادت رسید.
در هفتهای که رویداد ملی و رسانهای ایران جان به خراسانجنوبی اختصاص دارد، نگاهی انداختهایم به زندگی و شهادت یکی از شهدای مهاجر استان؛ شهید محمود کاوه که برای دفاع از خاک وطن از شرق ایران به شمالغربیترین مرزهای کشور آمد.