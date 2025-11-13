خرم آباد میزبان نخستین نمایشگاه تخصصی اقتصاد ورزشی
مدیر کل ورزش و جوانان لرستان گفت: در راستای توسعه صنعت ورزش، کارآفرینی و معرفی ظرفیتهای بومی لرستان، نمایشگاه تخصصی آفرود، گردشگری و اقتصاد ورزش ۲۶ آبان در خرم آباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان گفت: نخستین نمایشگاه تخصصی اقتصاد ورزشی استان لرستان از بیستوششم تا سیام آبان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خرمآباد برگزار میشود.
فرهاد دیناروند افزود: این نمایشگاه شامل بخشهای متنوعی از جمله اقتصاد و صنعت ورزش، گردشگری ورزشی، ملزومات سفر، صنایعدستی و معرفی فرهنگ بومی لرستان است.
به گفته وی تمرکز اصلی این نمایشگاه بر توسعه اقتصاد ورزش، جذب سرمایهگذاران، حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی، فعالان حوزه محتوا و رسانه ورزشی، و معرفی پروژهها و طرحهای اقتصادی در این حوزه خواهد بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان گفت: این نمایشگاه از بیستوششم تا سیام آبان، هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خرمآباد میزبان علاقمندان خواهد بود.