مدیر کل ورزش و جوانان لرستان گفت: در راستای توسعه صنعت ورزش، کارآفرینی و معرفی ظرفیت‌های بومی لرستان، نمایشگاه تخصصی آفرود، گردشگری و اقتصاد ورزش ۲۶ آبان در خرم آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان گفت: نخستین نمایشگاه تخصصی اقتصاد ورزشی استان لرستان از بیست‌وششم تا سی‌ام آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خرم‌آباد برگزار می‌شود.

فرهاد دیناروند افزود: این نمایشگاه شامل بخش‌های متنوعی از جمله اقتصاد و صنعت ورزش، گردشگری ورزشی، ملزومات سفر، صنایع‌دستی و معرفی فرهنگ بومی لرستان است.

به گفته وی تمرکز اصلی این نمایشگاه بر توسعه اقتصاد ورزش، جذب سرمایه‌گذاران، حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی، فعالان حوزه محتوا و رسانه ورزشی، و معرفی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی در این حوزه خواهد بود.