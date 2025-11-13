فاطمه حسینی نماینده وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم تیم ملی موی تای ایران در مرحله نیمه نهایی بازی‌های همبستگی اسلامی، با پیروزی مقابل حریف الجزایری، راهی دیدار پایانی شد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه حسینی که روز گذشته با ناک‌اوت برابر نماینده لبنان درخشان ظاهر شده بود، امروز نیز با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ مقابل حریفی از الجزایر به پیروزی رسید و به دیدار پایانی راه یافت.

ملی‌پوش ایران در راند نخست با هوشمندی و دقت بالا ۱۰ بر ۹ پیروز شد، در راند دوم نیز برتری خود را تثبیت کرد و امتیاز مشابهی گرفت. او در راند پایانی هم اجازه بازگشت به حریف نداد و با سومین امتیاز ۱۰ بر ۹، بردی قاطع را رقم زد.

با این نتیجه، فاطمه حسینی سومین بانوی موی‌تای‌کار ایران است که به فینال بازی‌های همبستگی اسلامی صعود کرده و با این عملکرد، تیم ملی زنان کشورمان یک هت‌تریک تاریخی در رسیدن به فینال رقم زده است.