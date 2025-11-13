نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات ازدواج در محل نمایشگاه زاهدان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر اجرایی نمایشگاه زاهدان گفت:در این دوره از نمایشگاه ۴۰ مشارکت‌کننده محصولات خود را عرضه می‌کنند که از این میان، ۶۰ درصد مشارکت‌کنندگان از استان و ۴۰ درصد دیگر از سایر استان‌های کشور هستند

بهزاد رحمت زاده افزود: مشارکت‌کنندگان این نمایشگاه در حوزه‌های متنوعی از جمله ملزومات ازدواج، جهیزیه عروس، لوازم خانگی، منسوجات، مبلمان، فرش و لوستر فعالیت دارند و آخرین محصولات و خدمات خود را به بازدیدکنندگان ارائه می‌کنند.

وی بیان کرد، این نمایشگاه فرصت مناسبی برای خانواده‌ها و زوج‌های جوان است تا با جدیدترین محصولات حوزه ازدواج آشنا شوند و خریدی آگاهانه و هدفمند داشته باشند.

وی بابیان اینکه از ۱۹ تا ۲۳ آبانماه دایراست گفت، ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، آشنایی با سلایق و درخواست‌های مصرف کنندگان، ایجاد فضای رقابتی و بالا بردن حق انتخاب مصرف کنندگان از اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.

رحمت زاده گفت، محصولات در این نمایشگاه تا ۳۰ درصد تخفیف و با شرایط اقساطی نیز عرضه می‌شود.