معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران مطرح کرد؛
در برابر تحریمها منفعل نیستیم مسیرهای تازه میسازیم
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه تحریم، پایان راه نیست گفت: در برابر تحریمها منفعل نیستیم مسیرهای تازه میسازیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در بیستونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان چالشها و الزامات صادرات غیرنفتی در شرایط عدمقطعیت با تبیین راهبردهای دولت در تقویت صادرات غیرنفتی استانها را موتور محرک دیپلماسی اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: حضور در تبریز برای من تنها یک سفر کاری نیست؛ بازگشت به شهری است که قرنها پیشتاز صنعت، تجارت و میهندوستی بوده و دروازه گفتگوی ایران با جهان بهشمار میرفته است.
قنبری با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در دوران تحریم گفت:صادرکنندگان سفیران خاموش اقتصاد ایران هستند و مسیر اقتصاد بدون نفت از استانهایی مانند تبریز آغاز میشود.
وی تاکید کرد که اقتصاد بدون نفت شعاری انتزاعی نیست بلکه مسیر بازآفرینی قدرت ملی، استقلال تصمیم و پایداری در برابر فشارهاست.
معاون وزیر امور خارجه با تشریح برنامههای دستگاه دیپلماسی اظهار داشت:دیپلماسی اقتصادی برای ما ماموریت ملی است. امروز تمام نمایندگیهای ایران در خارج از کشور ماموریت دارند در خدمت صادرکنندگان باشند، مشکلات بانکی و گمرکی را پیگیری کنند و برای ورود ایران به بازارهای جدید گام بردارند.
وی محور اصلی سیاست خارجی اقتصادی را دیپلماسی همسایگی عنوان کرد و افزود: ایران با پانزده کشور مرز زمینی و دریایی دارد و هیچ کشور دیگری در منطقه چنین ظرفیتی ندارد. هر همسایه یک بازار و حلقهای از زنجیره منافع مشترک است.
معاون اقتصادی دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه موفقیت در دیپلماسی اقتصادی از استانها آغاز میشود گفت: هر استان هویت اقتصادی ویژه دارد و باید دروازهای برای ورود به بازارهای هدف باشد. تبریز بهطور طبیعی محور اتصال ایران با قفقاز، روسیه و ترکیه است و ظرفیتهای صنعتی آن مشتریان بالفعل و بالقوه در بازارهای منطقهای دارد.
وی تاکید کرد:تبریز میتواند به یکی از قطبهای اصلی صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه زنجیرههای تامین مشترک، استانداردسازی تولید و همافزایی میان بخش خصوصی و دستگاههای ملی تقویت شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، توسعه لجستیک را شرط پیروزی در رقابت صادراتی دانست و گفت: رقابت در صادرات، رقابت در هزینه و زمان تحویل است. اگر کالای ایرانی دیر برسد یا حمل آن گران باشد، مزیت رقابتی از بین میرود. کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب باید به شریان واقعی تجارت تبدیل شوند و تبریز به گره اصلی لجستیکی شمالغرب کشور بدل شود.
قنبری با بیان اینکه تحریم پایان راه نیست افزود: از کانالهای مالی جایگزین، تهاتر هوشمند و تجارت با پولهای ملی استفاده میکنیم. سیاست ما بیاثر کردن تحریمهاست با تنوع مسیرها، با تنوع شرکا، با تنوع ابزارها. ما در برابر تحریمها منفعل نیستیم؛ ما مسیرهای تازه میسازیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان با بیان اینکه آینده اقتصاد ایران در نقشه صادراتی استانها نوشته میشود خاطرنشان کرد:با اعتماد، پیگیری و امید، راه صادرات ایران باز خواهد شد و من یقین دارم تبریز پیشاپیش این حرکت خواهد بود. تجارت یعنی اعتماد و هر جا اعتماد باشد، راه باز میشود.
بیستونهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی با تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی خاتمه یافت.