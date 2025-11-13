استاندار گیلان در مراسم تجلیل از دکتر سید حسین میر مجلسی، واقف ۳۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه مرکزی رشت ، اقدام فرهنگی او را ماندگار و تاثیرگذار در ترویج کتاب و کتابخوانی در استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان در آیین تجلیل از دکتر سید حسین میرمجلسی، واقف ۳۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه مرکزی رشت حضور یافت و با قدردانی از اقدام ارزشمند دکتر می‌رمجلسی، بر اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه تاکید کرد و آن را اقدامی ماندگار و تاثیرگذار در راستای ارتقای سطح فرهنگی استان دانست.

هادی حق‌شناس ضمن اشاره به نقش کتابخانه‌ها در رشد علمی و فرهنگی شهروندان، بر حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های فرهنگی و اقدامات خیرخواهانه در حوزه کتاب و کتابخوانی تأکید کرد و گفت: این اقدام نمونه، می‌تواند الگویی برای دیگر خیران و دوستداران فرهنگ و دانش باشد.