ملیپوشان شمشیربازی ایران امروز (پنجشنبه) تهران را به مقصد ریاض محل برگزاری بازیهای همبستگی اسلامی ترک کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی شمشیربازی کشورمان امروز (پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۴) برای حضور در بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵، عازم ریاض عربستان شد.
ملیپوشان کشورمان در دو اسلحه سابر و اپه در بخشهای انفرادی و تیمی به مصاف حریفان خواهند رفت.
*تیم ملی سابر
در بخش انفرادی سابر، علی پاکدامن و محمد فتوحی نمایندگان ایران خواهند بود.
ترکیب تیم سابر برای رقابتهای تیمی شامل: علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور است.
کادرفنی این تیم متشکل از محمد رهبری و ساشا است.
*تیم ملی اپه
در بخش انفرادی اپه پسران، امیرحسین موشحی و محمد اسماعیلی به میدان میروند و در بخش انفرادی اپه دختران، ریحانه رضایی تنها نماینده ایران است.
تیم اپه پسران با ترکیب امیرحسین موشحی، محمد اسماعیلی، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار در رقابتهای تیمی حضور پیدا میکند.
هدایت تیم اپه را در این مسابقات، آلکساندر بریکوف بر عهده دارد.
همچنین علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی هم در این سفر همراه ملیپوشان خواهد بود.