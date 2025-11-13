

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی شمشیربازی کشورمان امروز (پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۴) برای حضور در بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵، عازم ریاض عربستان شد.

​ملی‌پوشان کشورمان در دو اسلحه سابر و اپه در بخش‌های انفرادی و تیمی به مصاف حریفان خواهند رفت.

​*تیم ملی سابر

​در بخش انفرادی سابر، علی پاکدامن و محمد فتوحی نمایندگان ایران خواهند بود.

​ترکیب تیم سابر برای رقابت‌های تیمی شامل: علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طا‌ها کارگرپور است.

​کادرفنی این تیم متشکل از محمد رهبری و ساشا است.

​*تیم ملی اپه

​در بخش انفرادی اپه پسران، امیرحسین موشحی و محمد اسماعیلی به میدان می‌روند و در بخش انفرادی اپه دختران، ریحانه رضایی تنها نماینده ایران است.

​تیم اپه پسران با ترکیب امیرحسین موشحی، محمد اسماعیلی، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار در رقابت‌های تیمی حضور پیدا می‌کند.

​هدایت تیم اپه را در این مسابقات، آلکساندر بریکوف بر عهده دارد.

همچنین علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی هم در این سفر همراه ملی‌پوشان خواهد بود.

