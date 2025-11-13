بیش از ۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر امسال در مهاباد کشف و ضبط شده است. در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همچنین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای احداث گرمخانه ویژه آقایان و بانوان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد در این نشست گفت: شناسایی و انهدام ۳ گروه سابقه دار قاچاق مواد مخدر و بیش از ۴۳۰ نفر معتاد و سوداگر مرگ در مهاباد از آغاز امسال تاکنون دستگیر شده است.

در این نشست همچنین روند جمع آوری، نگهداری و انتقال معتادان متجاهر به کمپ ماده ۱۶ استان هم بررسی و تصمیمات لازم گرفته شد.