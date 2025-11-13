به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، مرکز تسهیل‌گر تولید محتوای مردمی در خراسان رضوی افتتاح شد. این اقدام به منظور تحقق اهداف سند تحول رسانه ملی انجام شده است، زمینه‌ای برای تعامل مؤثر میان رسانه ملی و فعالان فرهنگی مردمی فراهم می‌کند در جریان این بازدید، آکادمی صبا نیز به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد.

رئیس سازمان صدا و سیما، در مراسم افتتاح مرکز تسهیل‌گر تولید محتوای مردمی در خراسان رضوی، این اقدام را یکی از گام‌های مهم در اجرای سند تحول رسانه ملی دانست و گفت: ایجاد این مرکز، فرصتی برای شناسایی، هدایت و تقویت ظرفیت‌های تولید محتوا در میان گروه‌های فرهنگی مردمی در سراسر کشور است.

پیمان جبلی افزود: یکی از آرزو‌های دیرینه رسانه ملی، ایجاد ساختاری منسجم برای تعامل مؤثر با گروه‌های فرهنگی و تولیدکنندگان محتوای مردمی بود؛ امری که تاکنون به شکل پراکنده و محدود انجام می‌شد، اما اکنون با محوریت صدا و سیما، به صورت قرارگاهی و سازمان‌یافته تحقق یافته است.

وی ادامه داد: هدف این طرح، تبدیل سازمان صدا و سیما به نهادی تسهیل‌گر و شتاب‌دهنده در مسیر تولید محتوای فرهنگی است در این چارچوب، علاوه بر فراهم‌سازی فضا‌های کاری و امکانات تولید برای گروه‌های مردمی، بستر انتشار آثار آنها از طریق رسانه ملی نیز مهیا شده است.

رئیس رسانه ملی با اشاره به نقش مرکز خراسان رضوی گفت: این مرکز که پیش‌تر به صورت محدود فعال بود، اکنون به یکی از پویاترین پایگاه‌های تولید محتوای فرهنگی کشور تبدیل شده است با مدیریت و تدبیر دکتر حسینی‌زاده مظلومی، ظرفیت‌های بالقوه این مجموعه در خدمت گروه‌های فرهنگی و جوانان خلاق قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: الگوی خراسان رضوی می‌تواند در سایر استان‌ها نیز اجرا شود تا شبکه‌ای ملی از مراکز شتاب‌دهنده تولید محتوا در سراسر کشور شکل گیرد و نقش جوانان در توسعه فرهنگی و رسانه‌ای کشور پررنگ‌تر شود.

جبلی در پایان از تلاش‌های مدیرکل و همکاران مرکز خراسان رضوی و همچنین مرکز طراحی راهبردی سازمان صدا وسیما تشکر کرد و گفت: این اقدام نمونه‌ای موفق از اجرای عملی اهداف سند تحول رسانه ملی است و می‌تواند به الگویی قابل‌تکثیر برای سایر مراکز استانی تبدیل شود.

در حاشیه این مراسم، آکادمی صبا نیز به صورت رسمی افتتاح شد این آکادمی با هدف آموزش و پرورش نیرو‌های خلاق در حوزه تولید محتوای فرهنگی فعالیت می‌کند.