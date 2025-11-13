پخش زنده
جشنواره غذاهای محلی با حضور بانوان و دانشآموزان در بخش دابودشت شهرستان آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این جشنواره به مناسبت هفته مازندران و با همت بخشداری دابودشت و دهیاری روستای مرزنگو در سالن ورزشی این روستا برگزار شد.
رحیم آقاسی، دهیار روستای مرزنگو و مسئول برگزاری این جشنواره گفت: در این مراسم ۳۵ غرفه شامل غذاهای محلی، محصولات محلی، صنایع دستی، ترشیجات، انواع آش و نان محلی به نمایش گذاشته شد.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را زنده نگه داشتن فرهنگ و ذائقه غذایی اصیل مازندران و آشنایی بیشتر دانشآموزان با فرهنگ غنی مازندران بیان کرد.
آقاسی افزود: در پایان این جشنواره، هدایایی به رسم یادبود از سوی امام جمعه، بخشداری، دهیاری و شهرداری به شرکتکنندگان و غرفهداران اهدا شد.