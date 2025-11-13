به گزارش خبر گزاری صدا و سیمامهاباد؛ مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه میاندوآب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: طبق مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت نفت، باید ۹۵ درصد سهمیه بنزین را با کارت‌های شخصی توزیع کند، اما به دلیل احتمال بروز برخی مشکلات برای همشریان از جمله در دسترس نبودن کارت‌های شخصی، کارت‌های آزاد در اختیار جایگا ه ها قرار گرفته است.

رحمت حاجی زاده افزود: کارت‌های آزاد جایگاه‌ها همچنان فعال و خودرو‌های بدون کارت سوخت، با آن سوخت گیری می‌کنند.