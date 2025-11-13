پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران گفت: آب پایدار برای ۴۰ درصد از عشایر تامین شده و به ۶۰ درصد از این قشر به صورت سیار و با تانکر آبرسانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جاوید حیاتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران خراسانشمالی گفت: حمل شرب عشایر و دامداران به صورت سیار با ۳۵۱ تانکر انجام میشود.
وی با بیان اینکه سالانه حدود هفت میلیون متر مکتب آب به صورت سیار به مناطق عشایر حمل میشود، افزود: امسال با توجه به شدت خشکسالیها، پیش بینی میشود تا پایان سال هشت میلیون مترمکعب آب حمل شود.
وی ادامه داد: برای کاهش اثرات خشکسالی ۱۵۰ تانکر آب سرانی استیجاری در حال تامین است.
حیاتی گفت: برای نوسازی ناوگان فرسوده، از محل اعتبارات مدیریت بحران حدود ۲۰۰ کامیون خریداری میشود که یک همت اعتبار در این باره تامین شد.
وی افزود: بارشها نسبت به بلند مدت ۷۰ میلیمتر کاهش دارد و خشکسالی سبب کاهش تولید علوفه به ۱.۷ میلیون تن در مراتع عشایر شده است.