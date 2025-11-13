با حضور رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان و مدیرکل راه و شهرسازی استان، آیین کلنگ‌زنی پروژه تعریض، توسعه و بهسازی باند شمالی و جنوبی قطعه اول محور بندرترکمن – یساقی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این پروژه که از مطالبات اصلی و دیرینه مردم منطقه به شمار می‌رود، در قطعه نخست به طول سه کیلومتر از محدوده شهر بندرترکمن تا شهر سیجوال آغاز شده و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

طول کلی محور بندرترکمن–یساقی ۲۰ کیلومتر است و با اجرای کامل طرح، شاهد افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و تسهیل عبور و مرور بین‌شهری در غرب استان گلستان خواهیم بود.