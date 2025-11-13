به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ثبت نام در ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقبال پرشور جوانان مؤمن و متعهد در شهرستان آزادشهر در حال اجراست.

دانش آموزان دختر گنبدی در قالب کاروان راهیان نور راهی مناطق دوران ۸ سال دفاع مقدس در جنوب کشور شدند.

تاکنون ۱۰۰۰ تن سویا ز کشاورزان در علی آباد کتول خریداری شده است.

پیش نشست همایش ملی نقش مذاهب اسلامی در بازآفرینی تمدن اسلامی در گنبد کاووس برگزار شد.

نشست مشورتی با هدف ارتقا توانمندی‌های هیئت امنا و خادمان امام زادگان و بقاع متبرکه استان در گنبدکاووس برگزار شد.

قوچی زاده رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان کلاله با اشاره به پرداخت سهم نیم درصدی شهرداری‌ها به کتابخانه‌ها گفت: امسال تا کنون در مجموع شهرداری‌های کلاله و فراغی ۲۶۰ میلیون تومان به این نهاد پرداخت کرده‌اند.

با هدف ارتقای آگاهی والدین و تقویت ارتباط خانه و مدرسه برای هدایت بهتر دانش‌آموزان همایش خانواده در رامیان برگزار شد.