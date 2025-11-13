پخش زنده
نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته سوم فوتبال کشور، تیم های سیبه کوخرد و ستارگان بندرکلاهی به یک برد و یک تساوی دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، تیم فوتبال سیبه کوخرد بستک در هفته دوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور موفق شد تیم ایران جوان خورموج بوشهر را شکست دهد.
این بازی که در ورزشگاه خانگی تیم سیبه کوخرد برگزار شد با یک گل به سود نماینده هرمزگان به پایان رسید.
تیم سیبه با این برد چهار امتیازی شد.
دیگر نماینده هرمزگان تیم ستارگان بندرکلاهی مینا با نتیجه یک بر یک برابر تیم پادما یدک اصفهان به تساوی رسید.