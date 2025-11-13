برد و تساوی نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته سوم فوتبال

نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته سوم فوتبال کشور، تیم های سیبه کوخرد و ستارگان بندرکلاهی به یک برد و یک تساوی دست یافتند.