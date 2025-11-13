

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هاشم‌ب یگی که روز گذشته در جدالی نفس‌گیر برابر حریف ترکیه‌ای با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ پیروز شده بود، امروز در مرحله نیمه‌نهایی مقابل سادات از افغانستان ایستاد و پیروزی دلچسبی را برای ایران به ارمغان آورد.

در راند نخست، ملی‌پوش کشورمان با وجود تلاش فراوان ۱۰ بر ۹ نتیجه را به حریف واگذار کرد؛ اما در راند دوم ورق را برگرداند و با کامبکی هوشمندانه ۱۰ بر ۹ پیروز شد. در راند سوم نیز با اجرای ترکیب‌های دقیق و جنگندگی بالا، نتیجه را به سود خود پایان داد تا در مجموع ۲۹ بر ۲۸ برنده شود و راهی فینال گردد.

با این نتیجه، ایران حالا چهار نماینده در دیدار‌های نهایی موی‌تای دارد و هاشم‌بیگی باید در فینال به مصاف موی‌تای‌کار عراقی برود.