به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این خدمات در حوزه سلامت در نقاط محروم در قالب گروه‌های جهادی درآذربایجان غربی در شمال غربی‌ترین نقطه کشور تا خراسان جنوبی در شرقی‌ترین نقطه کشور، به مردم ارائه می‌شود.

برای گروه‌های جهادی در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، فرقی نمی‌کند از کدام روستا، شهر و استان باشی مهم نام ایران جان است.

مسئول گروه جهادی منادیان صلح گفت: گروه پزشکی و دندانپزشکی ما در سراسر کشور در استان‌هایی که از خدمات بهداشتی و درمانی کمتری برخوردار هستندسفرمی کنند.

حسین دارابی با بیان اینکه از قبل شناسایی‌ها انجام می‌شود گفت: همین گروهی که در پلدشت حضور دارد قیلا به استان‌های دیگه از جمله خراسان جنوبی سفری داشته است و همین خدمات را به عزیزان مان در آن استان هم ارایه کردیم.

پزشکان جهادگراز این روستا به آن روستا و از این استان به آن استان می‌روند تا مرهمی برای هموطنان شان باشند.

وجه مشترک استان‌های آذربایجان غربی و خراسان جنوبی در گروه‌های جهادی وجود ۱۸۰۰ گروه جهادی در هریک از این استان‌ها با هدف رساندن پیام انقلاب اسلامی به مردم، ارتقای فرهنگ و تقویت امید در جامعه است.