فرماندار هشترود از کشف و ضبط ۳۸۰ کیسه کود شیمیایی از انواع اوره و سوپرفسفات در این شهرستان خبر داد.

کشف و ضبط ۳۸۰ کیسه کود شیمیایی در هشترود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ابراهیم حسنی گفت:ماموران با هماهنگی قضایی و با همکاری اداره تعزیرات در بازرسی از انبارهای سطح شهر هشترود ۳۸۰ کیسه انواع کود را کشف کردند.

وی گفت:این عملیات با هدف مقابله با اخلال در بازار و شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته کالا‌های اساسی و کشاورزی انجام پذیرفت.

حسنی اظهارداشت:پس از انجام صورتجلسه کالای مکشوفه توقیف و پرونده برای ادامه رسیدگی و کارشناسی‌های تخصصی به ادارات ذیربط ارجاع شد.