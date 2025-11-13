پخش زنده
امروز: -
فرماندار هشترود از کشف و ضبط ۳۸۰ کیسه کود شیمیایی از انواع اوره و سوپرفسفات در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ابراهیم حسنی گفت:ماموران با هماهنگی قضایی و با همکاری اداره تعزیرات در بازرسی از انبارهای سطح شهر هشترود ۳۸۰ کیسه انواع کود را کشف کردند.
وی گفت:این عملیات با هدف مقابله با اخلال در بازار و شبکههای قاچاق سازمانیافته کالاهای اساسی و کشاورزی انجام پذیرفت.
حسنی اظهارداشت:پس از انجام صورتجلسه کالای مکشوفه توقیف و پرونده برای ادامه رسیدگی و کارشناسیهای تخصصی به ادارات ذیربط ارجاع شد.