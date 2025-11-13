خاطره گویی از حماسه آزادسازی سوسنگرد
در آستانه ۲۶ آبان سالروز شکست حصر سوسنگرد ؛ برنامه شب خاطره با محور این حماسه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
خاطره گویی از حماسه آزادسازی سوسنگرد خاطره گویی از حماسه آزادسازی سوسنگرد خاطره گویی از حماسه آزادسازی سوسنگرد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
؛ در آستانه ۲۶ آبان سالروز شکست حصر سوسنگرد ؛ برنامه شب خاطره با محور این حماسه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
در ین مراسم ، فرماندهان و رزمندگان پیشکسوت دفاع مقدس، به بیان خاطرات خود از ابعاد این حماسه و دلاورمردیهای رزمندگان پرداختند. جانشین لشکر ۱۹ فجر در دوران دفاع مقدس از مدافعان مردمی گفت که با دست خالی از شهر خود دفاع میکردند.
قاسم سلطان آبادی با بیان خاطراتی از شهیدان حق نگهدار و غلامی افزود: محاصره سوسنگرد اولین مقاومتی بود که در آن، مردم به صورت خودجوش دفاع میکردند.
عملیات آزادسازی سوسنگرد از عملیاتهای موفق در دوران دفاع مقدس بود. این عملیات، نقطه عطفی در ایجاد زمینههای تحول در وضعیت جنگ بود و باعث آزادسازی سوسنگرد و بیرون راندن نیروهای اشغالگر بعثی شد.
سوسنگرد در دو ماه ابتدایی جنگ دو مرحله مورد حمله نیروهای ارتش عراق درآمد. در مرحله اول در ۶ مهر ۱۳۵۹ اشغال شد، ولی بهرغم مقاومت و مبارزه نیروهای ایرانی به طور کامل آزاد نشد. در مرحله دوم در محاصره و در آستانه سقوط قرار گرفت که طی عملیات مشترکی با حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مردمی در روز ۲۶ آبان ۱۳۵۹ از محاصره خارج شد و نیروهای ارتش عراق ناچار به عقبنشینی از سوسنگرد و مناطق اطراف آن شدند.