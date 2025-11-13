پخش زنده
امروز: -
مراسم قرعهکشی اراضی طرح نهضت ملی مسکن در روستای اوندر کوهسرخ با هدف واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط، در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کوهسرخ، گزارشی از اقدامات انجام شده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی ارائه کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روستاها را با هدف تأمین زمین برای خانوادههای فاقد مسکن دنبال میکند در این مرحله نیز با رعایت کامل اصول شفافیت و عدالت، اراضی آمادهسازیشده بین متقاضیان واجد شرایط بهصورت قرعهکشی واگذار شد.
محدثی افزود: در روستای اوندر، پس از بررسی و تأیید نهایی پروندهها، تعداد ۲۴ قطعه زمین مسکونی آماده واگذاری بود که امروز با نظارت نمایندگان دستگاههای مرتبط، به متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافت.
بخشدار مرکزی کوهسرخ نیز در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از بنیاد مسکن بهدلیل سرعتبخشی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی گفت: این طرح گامی مؤثر در جهت تثبیت جمعیت در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و ایجاد انگیزه برای ماندگاری جوانان در زادگاه خود است.
همچنین نماینده امام جمعه شهرستان بر لزوم رعایت عدالت اجتماعی و نظارت دقیق بر فرآیند اجرای طرح تأکید کرد و گفت: خانهدار شدن اقشار کمدرآمد یکی از مطالبات اصلی مردم و از سیاستهای کلان نظام اسلامی است که تحقق آن، نیازمند همراهی همه دستگاهها و مشارکت مردم میباشد.
در این مراسم، نماینده امام جمعه شهرستان، بخشدار مرکزی، نماینده فرمانداری، نماینده دادستانی، دهیار و رئیس و اعضای شورای اسلامی روستای اوندر حضور داشتند.
در پایان این مراسم، با حضور اعضای هیأت نظارت و جمعی از متقاضیان، قرعهکشی انجام و اسامی افراد منتخب اعلام گردید.