فرمانده کل انتظامی کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های مرزبانان آذربایجان شرقی در صیانت و حفاظت از مرز‌ها به استقرار دستگاه‌های اپتیکی و الکترونیکی اشاره کرد و گفت: وجود این تجهیزات یعنی پویش و پایش مرزها دقیق‌تر از قبل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در تشریح اهداف سفر خود به آذربایجان شرقی ضمن ابراز خرسندی از اینکه شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی در حوزه انتظامی در استان هستیم گفت:آذربایجان شرقی در برخی شاخص‌های کشوری جلوتر نیز است.

وی گفت:آذربایجان شرقی در حوزه کاهش وقوع جرم و افزایش کشف و نیز کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی بسیار موفق عمل کرده است.

سردار رادان ضمن قدردانی از تلاش‌های مرزبانان استان در صیانت و حفاظت از مرز‌ها به استقرار دستگاه‌های اپتیکی و الکترونیکی اشاره کرد و افزود: وجود این تجهیزات یعنی پویش و پایش مرزها دقیق‌تر از قبل شده و همه حرکات و تحرکات در مرز تحت دید اپتیکی، الکترونیکی و بصری مرزبانان عزیزمان است.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت:در زمینه نهضت خانه‌های سازمانی خوشبختانه هم تبریز و هم استان پیشرفت نسبتا خوبی دارد و امیدواریم تا پایان سال تعدادی از همکاران از این نعمت بهره‌مند شوند.

وی افزود:توفیق حاصل شد برای بررسی عملکرد همکاران و توسعه بیمارستان الغدیر سفری به تبریز داشته باشیم به لطف خدا موفق شدیم یکی از مجهزترین دستگاه‌های‌ام آر آی (MRI) را در بیمارستان الغدیر تبریز مستقر کنیم که هم به همکاران ما و هم مردم عزیز ارائه خدمت کند.