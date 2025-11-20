به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با آغاز فصل کشت پاییزه، تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی در مناطق روستایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

طبق اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان، سهمیه‌ای ویژه برای ماشین‌آلات کشاورزی در نظر گرفته شده که با ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه، به مصرف‌کنندگان واقعی اختصاص می‌یابد.

در مهرماه امسال، میزان سوخت توزیع‌شده در استان ۸.۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. این افزایش با احصا و ارسال الگو‌های مصرف و ثبت ماشین‌آلات در سامانه محقق شده است.

کشاورزان پس از دریافت مجوز، اقدام به شارژ سهمیه خود کرده و با استفاده از کارت سوخت، سوخت مورد نیاز را دریافت می‌کنند. این فرآیند مرحله‌ای انجام شده و با تغییر الگوها، برخی کشاورزان در مراحل ابتدایی با چالش‌هایی مواجه بودند که با پیگیری مسئولان رفع شد.

هم‌اکنون استان در مراحل پایانی توزیع سوخت قرار دارد و انتظار می‌رود با تأمین به‌موقع، دغدغه کمبود سوخت در میان کشاورزان و روستاییان برطرف شود.