شهرستان مهریز با جمع‌آوری حدود ۵ میلیار ریال زکات، موفق به کسب رتبه دوم استان یزد در این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مهریز از جمع‌آوری بیش از چهار میلیارد و نهصد میلیون ریال زکات در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.

کمالیان با اشاره به مشارکت گسترده مردم نیکوکار مهریز در اجرای طرح‌های دبیرخانه شورای زکات شهرستان افزود: این کمک‌ها به صورت نقدی و غیرنقدی دریافت و در زمینه‌های تأمین مسکن، معیشت، جهیزیه و لوازم ضروری خانوار‌های نیازمند هزینه می‌شود.

وی با قدردانی از مردم مؤمن و خیراندیش مهریز گفت: اعتماد و همراهی مؤمنانه مردم باعث شد شهرستان مهریز در میان شهرستان‌های استان یزد، رتبه دوم جمع‌آوری زکات را کسب کند.

در ادامه، حجت‌الاسلام امام، رئیس اداره اجرایی زکات استان یزد، از جمع‌آوری بیش از هشتاد و نه میلیارد ریال زکات در سطح استان طی هفت‌ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: از این میزان، بیش از چهل و نه میلیارد ریال مربوط به شهرستان مهریز بوده است.

وی افزود: محصولات زکاتی استان عمدتاً شامل پسته، میوه‌جات و محصولات گلخانه‌ای همچون فلفل و خیار سبز است که توسط کشاورزان و خیران نیک‌اندیش به‌صورت زکات مستحبی به شورا اهدا می‌شود.

رئیس اداره اجرایی زکات استان همچنین از اجرای طرح شجره طیبه در استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، حدود سیزده هزار اصله درخت مثمر در اختیار شورای زکات قرار دارد که محصولات آن پس از برداشت، برای کمک به نیازمندان هزینه می‌شود.

وی در پایان با اشاره به نقش مؤثر زکات‌دهندگان فعال استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از سیزده هزار زکات‌دهنده در سطح استان یزد فعال هستند و منابع حاصل از زکات در حوزه‌های مسکن، درمان، معیشت و تحصیل مددجویان هزینه می‌شود.