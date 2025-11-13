پخش زنده
رییس اداره کالای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: بیش از ۷.۵ میلیون تن کالا از جمله ۲۳۸ هزار تن کالای اساسی با ناوگان حمل و نقل استان در سالجاری جابهجا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مرتضی اکبری گفت: درهفت ماهه امسال، بیش از هفت میلیون و۵۷۳ هزار تن کالا در قالب ۵۴۸ هزار سفر توسط ناوگان حملونقل باری استان جابهجا شده است.
وی با اشاره به اینکه این میزان جابهجایی نشاندهنده نقش محوری ناوگان باری در تأمین نیازهای راهبردی و پشتیبانی کشور و استان است، افزود: در این بازه زمانی نزدیک به ۱۲ هزار سفر نیز برای انتقال ۲۳۸ هزار تن کالای اساسی انجام شده است.
اکبری خاطرنشان کرد: در این مدت همچنین، بیش از دو میلیون و ۱۳۵ هزار تن سیمان در قالب ۱۲۸ هزار و ۴۸۶ سفر توسط ناوگان باری استان حمل شده است.
رییس اداره کالای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان تصریح کرد: آذربایجانغربی دارای ۱۷۴ شرکت حمل و نقل و ۴ شرکت تخصصی وانتبار است که با بهرهگیری از ناوگان فعال خود، بخش عمده نیازهای جابهجایی کالا در سطح استان و مسیرهای بروناستانی را پشتیبانی میکنند.