پخش زنده
امروز: -
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از پیگیری جدی برای بازگشایی مرز کیله شین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ حسین زاده در جمع قشرهای مختلف مردم اشنویه گفت: تلاش میکنیم مرز کیله شین را در کمترین زمان بازگشایی کنیم تا مردم بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند، همچنین تکمیل تصفیه خانه فاصلاب با جدیت پیگیری میشود تا زودتر به سرانجام برسد و برای اصلاح راههای مواصلاتی بصورت جدی وارد عمل خواهیم شد.
وی با ادامه با بیان اینکه دولت وفاق ملی تابوها را شکست و به معنای واقعی عدالت و وفاق ملی را نشان داد، افزود: عدالت و برابری شعار همه ما در دولت است، مسعود پزشکیان بطور عملی ثابت کرد هیچ قومیتی در این کشور نامحرم نیست و همه نژادها، ادیان و مذاهب بصورت برابر میتوانند در تصمیم گیری و تصمیم سازی مشارکت کنند.
معاون رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: فضای استان باید لبریز از اتحاد، محبت و احترام باشد، قومیتها سرمایههای ما هستند برای پیشرفت، همه باید در کنار هم باشیم و اجازه ندهیم عدهای اندک آب به آسیاب دشمن بریزند.