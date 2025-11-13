پخش زنده
سیدجواد حسینی گفت: بنابر پیشبینی ها، ۳۱ درصد جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰، بالای ۶۰ سال خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس سازمان بهزیستی در جلسه شورای سالمندان استان ایلام، با بیان اینکه سریعترین کشورِ در حال حرکت به سمت سالمندی در میان پنج کشور جهان هستیم، اظهار کرد: ۶۰ درصد سالمندان یک یا دو بیماری مزمن دارند و همچنین ۵۵ درصد سالمندان بهویژه زنان سالمند، تنها زندگی میکنند که در این مورد بالای ۶۰ درصد سالمندان، تنهایی را بزرگترین رنج خود معرفی کردهاند.
وی با تاکید بر وجود فرصتهای بزرگ اقتصادی، گفت: با توجه به سن بازنشستگی میانگین ۵۲ سال و امید به زندگی ۷۶ سال، یکسوم عمر در دوران پس از بازنشستگی سپری میشود.
حسینی این دوره را فرصت «اقتصاد نقرهای» نامید و تصریح کرد: سریعترین، ارزانترین و فراگیرترین راه ایجاد اشتغال در کشور، تمرکز بر خدمات پیرامون سالمندان مانند مراقبت، آموزش و ورزش سالمندی است؛ ظرفیتی که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان بهزیستی همچنین از شکسته شدن رکورد بودجه بهزیستی و افزایش ۴۰ درصدی پرداختها خبر داد و افزود: در راستای خروج پدیده سالمندی از حالت گسل شناختی، در ۲۸ استان جلسات شورای سازنده با حضور استاندار برگزار شده است.
وی خواستار حرکت جمعی به سمت استراتژی «سالمندی سالم و سعادتمندانه» شد.
حسینی در ادامه از اقدامات عملیاتی برای غلبه بر چالشهای حوزه سالمندی، گفت: مدارس کشور در ساعات پس از ظهر به کانون فعالیتهای اجتماعی، مهارتی و تفریحی سالمندان تبدیل خواهند شد تا نیاز اساسی آنها به "بودن با دیگران" تأمین شود.
وی با بیان اینکه برای شناخت بهتر پدیده گسل شناختی، پیمایش ملی سالمندی با همکاری مرکز آمار ایران آغاز شده است، گفت: تاکنون در ۱۹ استان و بر روی ۲۹۷ هزار محل، این پیمایش اجرا شده تا ابعاد گوناگون سالمندی برای نظام برنامهریزی کشور بهدرستی مشخص شود.
استاندار ایلام هم در این نشست؛ با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات بهتر به سالمندان، از دستگاههای اجرایی خواست تا با نگاهی ویژه به دغدغههای این قشر، اقدامات اجرایی لازم را در زمینه فراهم کردن زیرساختها و شرایط رفاهی به عمل آورند.
احمد کرمی از پیگیری جدی احداث مرکز نگهداری سالمندان در استان خبر داد و افزود: تعیین زمین و عملیات احداث این مرکز در دست اقدام است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود؛ بر لزوم استفاده تلفیقی از ظرفیتهای اجتماعی، مشاورهای و اورژانسهای اجتماعی در شهرستانها برای ارائه خدمات اثربخش تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که مداخله بهموقع اورژانس اجتماعی، موجب کاهش مشکلات در این زمینه شده است.
مدیرکل بهزیستی ایلام با بیان اینکه در حال حاضر این استان، دارای ۶۸ هزار نفر سالمند معادل ۱۱.۶ درصد از جمعیت استان است، گفت: پیشبینی میشود این آمار تا سال آینده به ۲۰ درصد برسد.
حسین نورعلیوند اظهار کرد: رشد جمعیت سالمندی کشور سریعتر از میانگین آسیا و جهان است و نداشتن برنامهریزی موجب بروز بحران خواهد شد.
وی همچنین خواستار پیگیری تصویب لایحه قانون جامع حقوق سالمندان و تخصیص اعتبارات ویژه معیشتی برای استان ایلام به دلیل تورم بالا شد.