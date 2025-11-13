ایران صفر - صفر کیپ‌ورد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های فوتبال العین، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام به مصاف تیم ملی کیپ‌ورد رفت که این بازی با نتیجه بدون گل مساوی در جریان است.





ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، مجید حسینی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی

ترکیب تیم ملی فوتبال کیپ‌ورد:

جوزیمار دیاس، یانیک تاوارش، ادیلسون بورژس، کوین پینا، واگنر پینا، دیلون لیورامنتو، جامیرو مونتیرو، سیدنی لوپس کابرال، دروی دوارته، ویلی سمدو و رایان مندس

لحظات حساس:

دقیقه ۱۷: بالاخره یکی از دروازه‌ها تهدید شد، اما موقعیت خطرناک ایران روی حرکت محبی از سمت راست و شوت زمینی او را وزینیا دراختیار گرفت.

دقیقه ۲۸: پرتاب اوت بلند علی نعمتی مقابل تیرک اول قطع و منجر به اولین کرنر بازی شد.

دقیقه ۲۹: ارسال زیبای سامان قدوس از کرنر سمت چپ زمین به محوطه ۶ قدم را سعید عزت‌اللهی با ضربه سر زد، اما وزینیا توپ را از روی خط بیرون کشید و واکنش نجات‌بخشی داشت، اما در ادامه شجاع خلیل‌زاده نتوانست گلزنی کند و ضربه او از بالای دروازه راهی اوت شد.

دقیقه ۳۲: وزینیا با خروج به موقع اجازه نداد ارسال سامان قدوس را مهاجمان ایران تبدیل به گل کنند.

دقیقه ۳۶: توپ برگشتی از ضربه ایستگاهی اعلام شده برای کیپ ورد توسط نعمتی را رایان مندس پشت محوطه جریمه گرفت که شوت روی پای او با فاصله زیادی از دروازه ایران به بیرون رفت.

دقیقه ۳۹: محبی بازهم با فرار سریع از سمت راست محوطه جریمه خطرناک ظاهر شد که ارسال کوتاه او را دینِی به بهترین شکل دفع کرد و در ادامه هم دفع توپ از مقابل پای قربانی کاری کرد تا حمله ایران به نتیجه نرسد.

دقیقه ۴۵: خطایی که مجید حسینی پشت محوطه جریمه روی رایان مندس مرتکب شده بود را ژامیرو مونتیرو با شوت فنی زد که توپ با اختلاف کم از روی دروازه ایران راهی اوت شد.

دقیقه ۴۸: پاس محمد محبی با ضربه سر و شوت روی پای والی و دیدنی مهدی طارمی را وزینیا دراختیار گرفت تا شوت در چارچوب کاپیتان ایران تبدیل به گل نشود.

دقیقه ۵۲: ویلی سمدو به شکل عجیبی موقعیت عالی کیپ‌ورد روی ارسال واگنر پینا را از دست داد و شوت او در مقابل محوطه ۶ قدم به آسمان زده شد.

دقیقه ۵۷: شوت پای چپ لوپس کابرال از راه دور و ضربه ایستگاهی را بیرانوند بدون دردسر مهار کرد.

دقیقه ۵۹: پاس بلند محمد محبی از میانه زمین با اشتباه دینِی نزدیک بود ایران را به گل برساند، اما در شرایطی که مهدی طارمی پشت به دروازه و در برخورد با گلر حریف روی زمین افتاد ولی دوباره از جای خود بلند شد و در شرایط خوبی توپ را به سعید عزت‌اللهی رساند، اما شوت او را دینِی به خوبی با ضربه سر از روی خط دروازه کیپ‌ورد برگشت داد.

دقیقه ۶۳: شوت پشت محوطه گری رودریگز بی‌دقت بود و با فاصله زیادی از دروازه ایران به بیرون رفت.

دقیقه ۶۸: گری رودریگز پس از ورود به زمین دومین بار اقدام به شوت‌زنی کرد که این بار ضربه پرقدرت او پس از برخورد به سر مجید حسینی به بیرون رفت.