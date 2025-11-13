

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی هفته سوم لیگ دسته یک تپانچه بانوان که به میزبانی تیگرا برگزار شد، نماسازان از سد هیات کردستان گذشت، هیات چهارمحال و بختیاری، تیگرا را از پیش رو برداشت، تکین برابر هیات همدان به پیروزی رسید و هیات کرمان برابر هیات خراسان شمالی پیروز شد.

نتایج فینال هفته سوم لیگ دسته یک تپانچه بانوان:

هیات خراسان شمالی ۱۷- ۱۳ هیات کرمان

هیات همدان ۱۶- ۱۰ تکین

هیات چهارمحال و بختیاری ۱۶- ۴ تیگرا

نماسازان ۱۷ - ۱۱ هیات کردستان

در پایان دور مقدماتی هفته سوم لیگ دسته یک تفنگ بانوان که به میزبانی آتش تیرگان برگزار شد، پاس برابر هیات کرمان پیروز شد، آتش تیرگان گلپسند برابر هیات سمنان مغلوب شد و هیات خراسان رضوی برابر آتش تیرگان به پیروزی رسید.

نتایج فینال هفته سوم لیگ دسته یک تفنگ بانوان:

آتش تیرگان گلپسند ۱۷ - ۱۵ هیات سمنان

هیات کرمان ۱۶ - ۱۰ پاس

هیات خراسان رضوی ۱۶ - ۱۰ آتش تیرگان