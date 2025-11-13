پخش زنده
امروز: -
برای ارتقای تولید در حوزه صنعت دام و طیور تأمین، ذخیرهسازی و توزیع مناسب نهاده دامی ضروریاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با هدف ایجاد ذخایر استراتژیک و سهولت دسترسی مرغداران و دامداران به نهادههای مورد نیاز، هم اکنون مقدار کافی نهادههای دامی در انبارهای استان ذخیره شده و این ذخایر در حال افزایش است.
مدیر کل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی کردستان گفت: در راستای تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید کنندگان بخش دام و طیور نهادههای دامی مورد نیاز در انبارهای استان ذخیرهسازی و در استان توزیع شده است.
فهری با اشاره به اینکه کردستان یکی از قطبهای تولید مرغ در کشور به شمار میرود از توزیع مرغ و گوشت منجمد و ذخایر مناسب این فراوردهها در استان خبر داد.
ظرفیت ذخیرهسازی نهادههای دامی در استان ۵۱ هزار تن است.