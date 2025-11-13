تندیس سیامند رحمان، قهرمان فقید پارالمپیک، با حضور معاون رئیس‌جمهور و خانواده‌اش در شهرستان اشنویه رونمایی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رونمایی از تندیس سیامند رحمان، قهرمان ملی و پارالمپیکی پاراوزنه برداری جهان با حضور مهندس عبدالکریم حسین‌زاده معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، خانواده این اسطوره پارالمپیک و حسن جانفشان، ملی پوش جانباز و پرافتخار تیم پاراتنیس روی میز، در شهرستان اشنویه برگزار شد.

این تندیس زیبا که توسط هنرمند سنندجی به سفارش معاون رییس جمهور ساخته شده به یاد قهرمانی‌های سیامند رحمان در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشته شد.

در حاشیه این مراسم، حسین‌زاده از پیگیری ساخت و تجهیز نمایشگاه دائمی مدال‌ها و افتخارات سیامند رحمان در جوار مقبره این ورزشکار فقید خبر داد.