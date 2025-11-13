تیم شهرداری گرگان در دومین دیدار خود از رقابت‌های سوپر لیگ غرب آسیا مقابل آستانه قزاقستان به پیروزی رسید.

پیروزی شهرداری گرگان مقابل آستانه در سوپر لیگ غرب آسیا

پیروزی شهرداری گرگان مقابل آستانه در سوپر لیگ غرب آسیا



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم شهرداری در دومین دیدار خود از چهارمین دوره رقابت‌های سوپر لیگ غرب ۲۰۲۶ – ۲۰۲۵ در تهران به مصاف آستانه قزاقستان رفت و با نتیجه ۹۱ بر ۷۵ موفق به کسب پیروزی شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۷ – ۲۴ / شهرداری گرگان

کوارتر دوم: ۱۹ – ۱۸ / شهرداری گرگان

کوارتر سوم: ۲۱ – ۱۷ / شهرداری گرگان

کوارتر چهارم: ۲۴ – ۱۶ / شهرداری گرگان

جردن همیلتون با کسب ۲۵ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپ‌ربایی و کارایی ۳۰ به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد.

شهرداری گرگان در سومین دیدار خود از این رقابت‌ها روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۹ به وقت ایران به مصاف الوحده سوریه خواهد رفت.

تیم شهرداری گرگان به عنوان تنها نماینده بسکتبال ایران در سوپر لیگ غرب آسیا، در دیدار نخست خود مقابل ساجس لبنان با نتیجه ۹۷ بر ۹۲ به پیروزی رسید.