یادواره ایل خزل، یادآور خاطرات مردمانی ست که با دست خالی و تنها با سلاح ایمان، دل‌هایشان را یکی کردند و پای نامحرم را از این دیار بریدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یادواره باشکوه ایل خزل با حضور گسترده بزرگان، جوانان، خانواده‌های معظم شهدا مسئولان محلی و استانی برگزار شد.

این مراسم با هدف پاس داشت رشادت‌ها، فداکاری‌ها و فرهنگ غنی این ایل پرافتخار برپا شد؛ ایلی که در طول تاریخ، همواره در صف نخست دفاع از میهن و ارزش‌های انسانی قرار داشته است.

ایل خِزل از ایلات اصیل کُرد استان ایلام است که در مناطق شمالی استان شامل شهرستان‌های سیروان، چرداول و شهر ایلام سکونت دارند.

عملیات فتح میمک که به نام رمز «ضَربت ذوالفقار» شناخته می‌شود؛ در ۱۹ دی سال ۱۳۵۹ توسط تیپ ۱ لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه به فرماندهی سرهنگ دوم ستاد «اسماعیل سهرابی» و با همکاری دلاورمردان عشایر ایل خِزل اجرا شد، عملیاتی که به بازپس‌گیری ارتفاعات راهبردی میمک و درهم‌شکستن غرور ارتش بعث عراق انجامید.

چند ماه پیش از آن در ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ ارتش عراق با نقض صریح مرز‌های بین‌المللی، پاسگاه‌های مرزی «نی‌خِزر»، «هلاله» و ارتفاعات «میمک» را اشغال کرده بود؛ اما حضور عشایر سلحشور و نیرو‌های مومن به انقلاب اسلامی از جمله رزمندگان ایل خِزل، یکی از نخستین پاسخ‌های عملی ملت ایران به این تجاوز آشکار بود.

اکنون نیز برگزاری یادواره‌های شهدا تکرار همان پیمان دیرینه وفاداری به وطن، ولایت و ارزش‌های مقدس انقلاب اسلامی است.