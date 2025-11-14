به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سه مرحله هم افزایی در تهیه بسته‌های معیشتی به ارزش ۱۴۴ میلیون تومان، برای نیازمندان، به اشتراک گذاشتن وضعیت نیازمندان فی‌مابین برای ارائه خدمات مناسب و ارائه خدمات موردی به خانواده‌های معرفی شده از سوی کمیته امداد از جمله خدمات مختلف انجام گرفته توسط موسسه امدادگران عاشورا هست.

مؤسسه امدادگران عاشورا در زمینه حمایت از بیماران نیازمند به‌ویژه بیماران سرطانی و صعب‌العلاج فعالیت دارد و با کمیته امداد امام خمینی (ره) همکاری و هم‌افزایی مؤثری در ارائه خدمات درمانی و حمایتی دارد.