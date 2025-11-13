پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب از دستگیری دو شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلوی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ موسی جسور گفت: یگان حفاظت محیط زیست میاندوآب به همراه محیط بان پاسگاه شهید منوچهر شجاعیان در جریان گشت و کنترل، دو شکارچی متخلف را پیش از هرگونه اقدام به شکار، در تالاب نوروزلو دستگیر کردند.
وی افزود: از متخلفان دو قبضه اسلحه شکاری و بادی به همراه چند تیر فشنگ کشف و ضبط شد.
منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو در میاندوآب بهعنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر و گونههای جانوری بومی، با تنوع زیستی بالا ازمناطق تحت مدیریت ادارهکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی است و نقش مؤثری در حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه ایفا میکند.