به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ موسی جسور گفت: یگان حفاظت محیط زیست میاندوآب به همراه محیط بان پاسگاه شهید منوچهر شجاعیان در جریان گشت و کنترل، دو شکارچی متخلف را پیش از هرگونه اقدام به شکار، در تالاب نوروزلو دستگیر کردند.

وی افزود: از متخلفان دو قبضه اسلحه شکاری و بادی به همراه چند تیر فشنگ کشف و ضبط شد.

منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو در میاندوآب به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر و گونه‌های جانوری بومی، با تنوع زیستی بالا ازمناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی است و نقش مؤثری در حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه ایفا می‌کند.