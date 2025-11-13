حمله خرس به چوپان در هوراند
دو قلاده خرس در روستای پشتاب هوراند به یکی از چوپانان محلی حمله کردند که در این حادثه چوپان به شدت مجروح شد.
وی پس از حادثه توسط آمبولانس اورژانس هوراند ابتدا به بیمارستان اهر منتقل شد اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به ترتیب به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز و سپس به بیمارستان شهدای تبریز اعزام شد.
عمل جراحی سنگینی روی دستان او انجام شد که بنا بر گزارشها هفت ساعت بهطول انجامید. طبق اعلام خانواده وی قرار است روز شنبه نیز عمل جراحی مجددی انجام شود.
گفتنی است یک راس گوسفند و یک راس بز متعلق به این چوپان بر اثر حمله خرسها تلف شدند.